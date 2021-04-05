6 апреля отмечается Международный день спорта на благо развития и мира, Всемирный день настольного тенниса, а православная церковь чтит память святителя Артемия (Артемона), епископа Солунского. Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА. В этот день православная церковь чтит память святителя Артемия (Артемона), епископа Солунского. Он жил и проповедовал на заре христианства — в 1-2 веках. Вечером начинали готовиться к большому празднику — Благовещення. Поскольку на Благовещение любая работа считалась грехом, стремились переделать все неотложные дела. Накануне праздника все православные ехали к ужину. В церквях в этот день было принято освящать семена для посадки. Также в древности существовало поверье: если девушка устоит в церкви всю ночную службу выйдет замуж за хорошего человека. Праздники и памятные даты апреля: отмечаемый

Приметы 6 апреля

Если ночь теплая — то весна будет дружная. Судили по различным признакам и об урожае: если роса — не надо коням овса, будут добрые проса; будет дождь — скоту легкий год; если пойдет снег — гречка родит; а когда ударит мороз — вырастут и просо, и овес.

Что нельзя делать 6 апреля

Нельзя употреблять в этот день грубую и жирную пищу, а также ссориться и ругаться. 23 августа 2013 Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла решение отмечать 6 апреля как Международный день спорта. Официальное название Дня — Международный день спорта на благо развития и мира. Всемирный день настольного тенниса очень молодой праздник — впервые отмечался 6 апреля 2015. Но это не помешало ему стать популярным практически во всем мире. Инициаторами создания новой спортивной дать выступила Международная Федерация настольного тенниса с целью популяризации данного вида спорта, его продвижение в разных странах, объединение людей, увлекающихся ним, и, конечно же, пропаганды здорового образа жизни. Напомним, 4 апреля в народе отмечали праздник — Василий Теплый. В этот день православные чтят память святого мученика Василия Анкирского, священника. Этот праздник еще называют — Парник, Теплый, солнечника, капельники — все связано с солнечной погодой, которая непременно наступает в этот день.