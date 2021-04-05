7 апреля отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы — один из самых больших христианских праздников.
НАРОДНАЯ ПРАВДА сделала для вас подборку поздравлений и открыток, которые понравятся вашим родным.
Радостных вестей,
Мира и добра
В праздник замечательный
Желаю вам я.
Крепкого здоровья,
Солнца и весны,
Любви, надежды,
Веры и красоты.
***
Праздник Благовещения уже пришло к нам,
Вас поздравляю, друзья, в это праздничное время!
Весть блага появилась в этот знаменательный день,
А за ним наступит позже Пасху!
Сообщил Архангел, что она «жена»,
Богом избранная Мария Пресвятая,
И она услышала из священных уст,
Что родит сына и назовет Иисус.
Благая весть и радость для всех людей —
Освобождение от смерти в этот знаменательный день!
Пусть живет в сердце радость и добро,
Вера в Бога прорастает, как святое зерно!
***
Благая весть и радость для всех людей —
Освобождение от смерти в этот знаменательный день!
Пусть живет в сердце радость и добро,
Вера в Бога прорастает, как святое зерно!
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