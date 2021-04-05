7 апреля отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы — один из самых больших христианских праздников.

НАРОДНАЯ ПРАВДА сделала для вас подборку поздравлений и открыток, которые понравятся вашим родным.

Радостных вестей,

Мира и добра

В праздник замечательный

Желаю вам я.

Крепкого здоровья,

Солнца и весны,

Любви, надежды,

Веры и красоты.

***

Праздник Благовещения уже пришло к нам,

Вас поздравляю, друзья, в это праздничное время!

Весть блага появилась в этот знаменательный день,

А за ним наступит позже Пасху!

Сообщил Архангел, что она «жена»,

Богом избранная Мария Пресвятая,

И она услышала из священных уст,

Что родит сына и назовет Иисус.

Благая весть и радость для всех людей —

Освобождение от смерти в этот знаменательный день!

Пусть живет в сердце радость и добро,

Вера в Бога прорастает, как святое зерно!

***

Благая весть и радость для всех людей —

Освобождение от смерти в этот знаменательный день!

Пусть живет в сердце радость и добро,

Вера в Бога прорастает, как святое зерно!

Также предлагаем прочитать молитвы на Благовещение .