7 апреля отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы, также сегодня — Всемирный день здоровья.

Об этом передает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

Благовещения Пресвятой Богородицы

Праздник посвящен новости, которую сообщил Деве Марии архангел Гавриил. Он сообщил ей, что она родит Спасителя мира и Мария сказала, что принимает такую судьбу. Дата связана с Рождеством, поэтому церкви, отмечают праздник по юлианскому календарю отмечают его 7 апреля, а те, кто придерживается григорианского календаря — 25 марта.Церковный календарь 2021: религиозные праздники отмечают в апреле

Что можно и нельзя делать

Верующие должны в этот день ограничить себя от суеты, чтобы уделить время молитве, службе в храме и духовным мыслям. Хорошо заняться благотворительностью, делать добрые дела.

Поскольку Благовещения выпало на период поста, то стоит воздержаться от шумных забав и алкоголя. Те, кто соблюдает пост, могут добавить в меню рыбу.

Приметы на Благовещение 7 апреля

Считается, что какая погода на Благовещение, такая будет и на Пасху. А хорошая погода обещала богатый урожай.Пасхальная корзина-2021: что нужно обязательно положить туда

Всемирный день здоровья

Всемирный день здоровья — это глобальная кампания, направленная на привлечение внимания каждого жителя нашей планеты к проблемам здоровья и здравоохранения с целью проведения совместных действий для защиты здоровья и благополучия людей.

Также сегодня Международный день памяти о геноциде тутси в Руанде в 1994 году. События, которым посвящена международная дата, произошедших в Руанде в 1994 году, когда временное правительство, пришедшее к власти в результате военного переворота, начало уничтожать людей, которых считал своих врагов — как по политическим признакам, так и по этническим. Число убитых за сто дней составило, по разным данным, от полумиллиона до миллиона человек.