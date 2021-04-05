Украина в апреле получит 360 тысяч доз вакцины AstraZeneca-SKBio, которую производят по лицензии в Южной Корее. Как известно, Индия временно приостановила экспорт вакцины AstraZeneca (CoviShield), чтобы расширить кампанию по вакцинации местного населения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Препарат будет передан Украине в рамках глобальной инициативы COVAX,

Напомним, ранее Минздрав увеличил интервал между первой и второй дозой вакцины CoviShield до 12 недель.

Как сообщалось ранее, так называемый постковидный синдром может продолжаться 12 и более недель от начала заболевания. Симптомы могут проявляться со стороны дыхательной, сердечно-сосудистой и нервной систем организма человека.

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации во Львове мэр Андрей Садовый может перекрыть авиасообщение и железнодорожное сообщение.