Центральная избирательная комиссия Украины признала, что довыборы в Верховную Раду на 87-м округе в Ивано-Франковской области состоялись.

Соответствующее решение было опубликовано на сайте ЦИК 5 апреля.

Глава комиссии Олег Диденко отметил, что избирательный процесс был непростым и призвал правоохранителей расследовать данные о нарушениях.

Во время заседания глава окружной избирательной комиссии огласил данные из протокола и отчитался о работе, но его доклад вызвал много вопросов у членов ЦИК.

«Очень непростые выборы состоялись. Есть много сигналов о нарушениях, среди которых серьезное беспокойство вызывают установленные факты исчезновения бюллетеней. Призываем правоохранительные органы как можно быстрее провести расследование и привлечь к ответственности виновных», – сказал Диденко.

Он добавил, что ЦИК будет подробно обрабатывать все материалы от ОИК и в рамках своих полномочий устанавливать результаты выборов с учетом судебных решений.

Также, Центральная избирательная комиссия обнародовала 100% подсчетов голосов во время выборов на 87-м округе, согласно которым победу одержал представитель партии «Слуга народа» Василий Вирастюк. Он набрал 31,25%.

Его соперник – представитель партии «За майбутнє» Александр Шевченко – получил 29,69% голосов.

Как мы уже рассказывали ранее, Ивано-Франковский окружной суд признал незаконным решения о пересчете голосов на двух участках 87-го округа на довыборах в Верховную Раду.

