В Украине могут ввести комендантский час в качестве противоэпидемической меры, в случае резкого увеличения заболеваемости COVID-19.
Соответствующее заявление сделал мэр Киева Виталий Кличко, передает «Украина 24».
«Что касается комендантского часа, мы знаем, что сейчас его ввели многие страны Европы и нового ничего не придумали. Есть два пути сейчас. Первый — вакцинация, до тех пор, пока у нас вакцины достаточного количества нет, остается тот же путь разорвать цепочку заболеваемости. Если цифры будут сейчас зашкаливать и произойдет коллапс медицинской системы, у нас другого выхода не будет, как переходить к чрезвычайному положению», — пояснил Кличко.
Отметим, введение чрезвычайного положения решается руководством страны.
Ранее спикер ВР Дмитрий Разумков заявил, что не хотел бы введения комендантского часа. Но уточнил, что сначала должен быть по этому поводу указ президента, после чего чрезвычайное положение должен одобрить парламент.
Как мы уже рассказывали ранее, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации во Львове мэр Андрей Садовый может перекрыть авиасообщение и железнодорожное сообщение.
Также напоминаем, постковидный синдром может продолжаться 12 и более недель от начала заболевания. Симптомы могут проявляться со стороны дыхательной, сердечно-сосудистой и нервной систем организма человека.