Хмельницкая и Харьковская области могут оказаться в «красной» зоне карантина, однако вопрос общенационального локдауна не обсуждается.

Такое заявление в эфире телеканала «Украина 24» сделал министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

«Я думаю, что Харьковская и Хмельницкая области (могут оказаться в красной зоне, — ред.), но там Минздрав ведет достаточно активную работу с местными подразделениями охраны здоровья и областными администрациями в частности. Посмотрим, не хочу делать прогнозов. Анализирую общедоступные цифры. Смотрю по проценту госпитализаций, по проценту коек с кислородом. По количеству выявленных заболевших Covid-19. Думаю, что этим двум областям стоит обратить внимание на свои показатели».

При этом, он добавил, что объявлять общенациональный локдаун пока не планируют:

«Возникает вопрос соблюдения карантинных требований. Ведь фактически все мероприятия, которые были внедрены в «красной» зоне местными органами власти или общегосударственными, они требуют соответствующей реакции как со стороны правоохранителей, так и Госпотребслужбы, которая отслеживает незаконную торговлю и т.д… Вопрос общенациональных ограничительных мер сейчас не обсуждается».

Накануне Министерство здравоохранения обновило список карантинных зон — в 21 из 25 областей превышен эпидемиологический порог COVID-19.

В государственном экспертном центре Министерства здравоохранения Украины озвучили главные побочные реакции после вакцинации от коронавируса препаратом от AstraZeneca (Covishield).