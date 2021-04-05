Самый заразный период у больного COVID-19 — первая неделя от начала проявлений клинических симптомов болезни.

Подробности рассказала ведущий киевский инфекционист Ольга Голубовская на своей странице в Facebook.

«Даже если уже был контакт, во время изоляции суммарная доза возбудителя меньше, а тяжесть течения — это в т.ч. и дозозависимый процесс. Помните, что самый заразный период — первая неделя от дебюта клинических симптомов», — пишет Голубовская.

Также по мнению медика, даже результату ПЦР-теста доверять нельзя.

«Не забывайте уходить на самоизоляцию на 14 дней, или, по крайней мере, изолировать своих родных из групп риска, если вы приехали из какой-то поездки. Если невозможно, избегайте общения и носите средства индивидуальной защиты дома. Отрицательные результаты ПЦР не должны вас успокаивать», — подчеркивает медик.

Она предупредила молодых людей об ответственности перед людьми пожилого возраста.

«Молодым людям и не очень молодым хочется напомнить, что самыми беззащитными перед болезнью являются ваши родители и близкие люди старшего возраста, особенно с избыточной массой тела. Не допускайте семейных трагедий. Не собирайтесь сейчас семьями на празднование дней рождений или других мероприятий. Помните о том, что расплата за это может быть страшной», — резюмировала медик.

Как мы уже рассказывали ранее, в Одессу уже якобы завезли вакцину против COVID-19 от американской компании Pfizer.

Как мы уже рассказывали ранее, Минздрав обновил список карантинных зон — в 21 из 25 областей превышен эпидемиологический порог COVID-19.