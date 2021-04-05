Министерство здравоохранения обновило список карантинных зон — в 21 из 25 областей превышен эпидемиологический порог COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Самый худший показатель в Тернопольской области — 206,2%.

В «красной» зоне продолжают находиться 11 регионов: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.

В государственном экспертном центре Министерства здравоохранения Украины озвучили главные побочные реакции после вакцинации от коронавируса препаратом от AstraZeneca (Covishield).

«Южноафриканский» штамм коронавируса зафиксировали уже в двух областях Украины. Одновременно с этим «британский» штамм уже циркулирует во всех областях.