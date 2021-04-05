В Украине зафиксировано 10 179 новых случаев COVID-19. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1155), Львовской (1121), Днепропетровской (1003), Одесской (660), Киевской (619) областях.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

Также за минувшие сутки были госпитализированы — 3275 человек, выписаны из больниц — 1752 человека, умерли — 254.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 1755888 человек;

выздоровели — 1352139 человек;

летальных случаев — 34 587;

проведено ПЦР-тестов — 8356074.

