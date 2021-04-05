В Украине зафиксировано 10 179 новых случаев COVID-19. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1155), Львовской (1121), Днепропетровской (1003), Одесской (660), Киевской (619) областях.
Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».
Также за минувшие сутки были госпитализированы — 3275 человек, выписаны из больниц — 1752 человека, умерли — 254.
За все время пандемии в Украине:
заболело — 1755888 человек;
выздоровели — 1352139 человек;
летальных случаев — 34 587;
проведено ПЦР-тестов — 8356074.