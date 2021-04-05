В случае ухудшения эпидемиологической ситуации во Львове мэр Андрей Садовый может перекрыть авиасообщение и железнодорожное сообщение.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

По его словам, цифры заболеваемости COVID-19 пока неутешительны, поэтому об ослаблении ограничений речь не идет:

«Вокруг нас фактически все страны ввели локдаун до конца апреля. Сейчас во Львове карантин введен до 12 апреля, но если смотреть объективно, статистика не самая лучшая. На сегодня у нас 1112 человек госпитализированы в городские медицинские учреждения. Хорошо, что мы увеличиваем количество коек в больницах, и с 1300, которые мы имели, в пределах 10 апреля мы выйдем на показатель 2 тысячи мест».

Садовый отмечает, пациентов с COVID-19 госпитализируют каждый день:

«И это только во Львове, по области вообще больше сотни. Поэтому сейчас другого варианта, кроме как быть в локдауне, нет. Важно, чтобы люди понимали сложность ситуации. Ныне многие пренебрегают карантинными ограничениями. Относительно карантина пока все без изменений, но если будет ухудшение, то могут закрыть все: и авиа-, и железнодорожное сообщение со Львовом».