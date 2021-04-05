В государственном экспертном центре Министерства здравоохранения Украины озвучили главные побочные реакции после вакцинации от коронавируса препаратом от AstraZeneca (Covishield).

По официальным данным, за месяц побочные реакции были зафиксировано у 689 человек, подавляющее количество жалоб — это несерьезные обращения.

Согласно данным медиков, 96% побочных реакций являются прогнозируемыми и только 4% — непредсказуемыми.

Процент возникновения НППИ после почти 200 тысяч введенных доз Covishield составил 0,35%. В подавляющем большинстве случаев (92,8%) — это несерьезные побочные реакции.

Самой распространенной жалобой, на которую жаловались вакцинированные Украины, оказались расстройства в месте введения инъекции — 65,73%.

Побочные реакции от вакцины Covishield:

расстройства в месте введения (65,73%);

нарушения со стороны опорно-двигательного аппарата (12,98%);

неврологические расстройства (11,96%);

желудочно-кишечные расстройства (3,48%);

иммунные расстройства и расстройства на коже (1,87%);

другие расстройства — 1,27%;

психические расстройства — 0,42%;

сердечно-сосудистые нарушения — 0,34%.

В Киеве, напомним, 5 апреля начал действовать ужесточенный карантин, общественный транспорт должен работать только по пропускам. Но, как оказалось, правил локдауна придерживаются только в метро, водители маршруток останавливаются на каждой остановке и документы даже не спрашивают.

Как сообщалось ранее, «южноафриканский» штамм коронавируса зафиксировали уже в двух областях Украины. Одновременно с этим «британский» штамм уже циркулирует во всех областях.

В Украине зафиксировано 10 179 новых случаев COVID-19. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1155), Львовской (1121), Днепропетровской (1003), Одесской (660), Киевской (619) областях.