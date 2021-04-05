На Донбассе 3 апреля из-за подрыва на мине погиб военнослужащий из Луцка — Сергей Сулима. Ранее он с медиком Светланой Землиной спасал под обстрелами раненных под Шумами.

Об этом в Facebook сообщил Игорь Левенок. Журналист уточнил, что Сулима защищал Украину от российских оккупантов более четырех лет.

Военнослужащий погиб в том же населенном пункте, где спасал своих друзей в конце марта.

Как сообщалось 26 марта, пророссийские террористы устроили минометный обстрел на Донбассе, в результате которого погибли четыре воина Вооруженных сил Украины, а еще двое получили ранения. Смертельная атака оккупантов произошла в 13:45 вблизи поселка Шумы на Донетчине. После ротации 503-го батальона морской пехоты российские войска резко усилили активность в данном районе.

Накануне ветеран АТО, журналист Мирослав Гай заявил, что Россия через год-два может привести свою армию в состояние полной готовности для широкомасштабного наступления на Украину, а в ближайшее время угрозу для Украины может представить крупная группировка российских войск вблизи границ и масштабные военные учения.