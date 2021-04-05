На государственной границе Украины с Беларусью, находясь в пограничном патруле, покончил с собой 20-летний солдат срочной службы.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НПУ Волынской области.

Трагедия произошла 2 апреля в Ковельском районе. Военнослужащий из Николаева выстрелил себе в голову из автомата. Его тело направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.

По факту самоубийства следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Полиция выясняет все обстоятельства трагедии. Продолжается следствие.

В сети распространили видео самоубийства молодого украинского военнослужащего, которое произошло в одной из воинских частей на камеру сослуживцев.

Как сообщалось ранее, боевики «ЛНР» и «ДНР» в марте понесли существенные потери живой силы и техники — свыше 20 погибших и более чем 30 раненых.