В Лисичанске Луганской области неизвестные разрисовали белой краской памятник героям-добровольцам, а также оставили на постаменте слово «Ленин». Вопиющий инцидент произошел 4 апреля.

Подробности сообщила начальница Отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяна Погукай на своей странице в Facebook. Также она опубликовала фото памятника.

О том, что испортили памятник, который находится в районе Дворца культуры по улице Красной, полиции рассказала местная жительница.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что около в воскресенье 6:00 неизвестный зарисовал краской надпись на памятнике «Слава героям-добровольцам».

По поводу надругательства над памятником полицейские начали досудебное расследование. Сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией ст. 297 УК Украины (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Как сообщила Погукай, правоохранители принимают меры по выяснению обстоятельств происшествия и лицам, имеющим к нему отношение.

Как мы уже рассказывали ранее, во Львове неизвестные облили красной краской памятник герою ОУН Степану Бандере.

А в оккупированном Дебальцево установили памятник боевикам «ДНР», изобразив при этом на монументе бойца ВСУ.