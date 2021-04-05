Все больше областей Украины переходят в «красную» зону — Минздрав обновил список регионов по уровню эпидопасности.

В связи с этим, некоторые регионы уже успели существенно ужесточить карантинные ограничения – закрыли кафе, торговые центры и даже ввели спецпропуски на транспорт.

По состоянию на 1 апреля максимальный уровень эпидопасности введен в таких областях:

Львовской;

Житомирской;

Закарпатской;

Ивано-Франковской;

Киевской;

Одесской;

Сумской;

Черновицкой;

Николаевской;

Черниговской;

Полтавской.

Какие регионы закрылись на жесткий карантин и что там запрещено:

Карантин в Сумах

В Сумах с 3 апреля ввели новые ограничения из-за ситуации с коронавирусом. В частности, гражданам запрещено посещать места отдыха (парки, набережные, спортивные площадки), в местах общего пользования нельзя находится без защитной маски, школы и вузы закрываются, супермаркеты могут работать только при функционировании всех касс.

Карантин будет действовать до 11 апреля. Однако его могут продлить, если ситуация не улучшится.

Карантин в Полтавской области

В Полтавской области усиливают карантинные ограничения из-за распространения COVID-19.

«В Полтавской, Горишньоплавненской, Миргородской, Лубенской, Гадячской городских территориальных общинах усилят карантин», – говорится в сообщении на сайте ОГА.

С 3 апреля запрещается работа учреждений общественного питания (только доставка и навынос), торговых центров, развлекательных заведений, непродовольственных рынков.

Школьники и студенты переходят на дистанционное обучение (кроме детских садов и ученики 1-4 классов). Также ограничения касаются спортивных залов, фитнес-центров и бассейнов.

Карантин в Запорожье

С 5 апреля власти Запорожья также вводят ряд карантинных ограничений. В частности, запретят:

заведениям питания (помимо служб доставки) работать с понедельника по пятницу с 20:00 до 6:00, а также в выходные и праздничные дни;

проведение массовых мероприятий (кроме спортивных мероприятий, но без зрителей);

работу кинотеатров и других учреждений культуры;

деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению;

деятельность спортивных залов и фитнес-центров;

деятельность рынков и магазинов, кроме продовольственных.

Карантин в Винницкой области

Здесь новые ограничения будут действовать с 3 по 12 апреля. По всей области запретят массовые мероприятия, работу кинотеатров, учреждений культуры, оздоровительных центров для детей. Также это касается:

деятельности культовых сооружений и помещений, обустроенных для молитвенных нужд, которые не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей из расчета один человек на 5 кв. метров сооружения или помещения;

проведения религиозных мероприятий на открытом воздухе, во время которых не обеспечено соблюдение дистанции 1,5 метра между присутствующими;

посещения учреждений образования учащихся 1-11 классов, кроме соискателей учреждений дошкольного и специального образования.

Карантин в Николаеве

В Николаеве ограничения действуют с 24 марта. Власти приняли решение закрыть кинотеатры, театры, музеи, концертные залы и торговые центры.

Работать смогут только продуктовые магазины, аптеки, зоомагазины, а также точки продажи бытовой химии и средств гигиены.

1 апреля мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что из-за ухудшения эпидситуации власти вводят дополнительные ограничения.

с 3 апреля транспорт будет работать с 6:30 по 09:00 часов и с 16:30 по 19:00;

проезд в транспорте возможен только по спецпропускам. К тому же, пассажирам нужно будет имен и документы, которые идентифицируют личность;

школы переведут на дистанционное обучение;

детсады будут работать, но принимать будут только детей работающих родителей.

Карантин в Киеве

Киев вводит более строгие карантинные ограничения с 5 по 16 апреля. В этот период будут действовать такие правила:

с понедельника столица закрывает все школы и детские сады;

весь общественный транспорт – и наземный, и метро будет работать по специальным пропускам пассажиров. То есть исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры;

руководители же учреждений и предприятий должны отправить сотрудников на удаленную работу. Или, кому возможно, предоставить отпуска;

общепит сможет работать только на вынос или доставку.

продуктовые ярмарки прекращают работу с 1 апреля.

Как мы уже рассказывали ранее, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации во Львове мэр Андрей Садовый может перекрыть авиасообщение и железнодорожное сообщение.

Также, в Украине могут ввести комендантский час в качестве противоэпидемической меры, в случае резкого увеличения заболеваемости COVID-19.