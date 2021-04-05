Все больше областей Украины переходят в «красную» зону — Минздрав обновил список регионов по уровню эпидопасности.
В связи с этим, некоторые регионы уже успели существенно ужесточить карантинные ограничения – закрыли кафе, торговые центры и даже ввели спецпропуски на транспорт.
По состоянию на 1 апреля максимальный уровень эпидопасности введен в таких областях:
- Львовской;
- Житомирской;
- Закарпатской;
- Ивано-Франковской;
- Киевской;
- Одесской;
- Сумской;
- Черновицкой;
- Николаевской;
- Черниговской;
- Полтавской.
Какие регионы закрылись на жесткий карантин и что там запрещено:
Карантин в Сумах
В Сумах с 3 апреля ввели новые ограничения из-за ситуации с коронавирусом. В частности, гражданам запрещено посещать места отдыха (парки, набережные, спортивные площадки), в местах общего пользования нельзя находится без защитной маски, школы и вузы закрываются, супермаркеты могут работать только при функционировании всех касс.
Карантин будет действовать до 11 апреля. Однако его могут продлить, если ситуация не улучшится.
Карантин в Полтавской области
В Полтавской области усиливают карантинные ограничения из-за распространения COVID-19.
«В Полтавской, Горишньоплавненской, Миргородской, Лубенской, Гадячской городских территориальных общинах усилят карантин», – говорится в сообщении на сайте ОГА.
С 3 апреля запрещается работа учреждений общественного питания (только доставка и навынос), торговых центров, развлекательных заведений, непродовольственных рынков.
Школьники и студенты переходят на дистанционное обучение (кроме детских садов и ученики 1-4 классов). Также ограничения касаются спортивных залов, фитнес-центров и бассейнов.
Карантин в Запорожье
С 5 апреля власти Запорожья также вводят ряд карантинных ограничений. В частности, запретят:
- заведениям питания (помимо служб доставки) работать с понедельника по пятницу с 20:00 до 6:00, а также в выходные и праздничные дни;
- проведение массовых мероприятий (кроме спортивных мероприятий, но без зрителей);
- работу кинотеатров и других учреждений культуры;
- деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению;
- деятельность спортивных залов и фитнес-центров;
- деятельность рынков и магазинов, кроме продовольственных.
Карантин в Винницкой области
Здесь новые ограничения будут действовать с 3 по 12 апреля. По всей области запретят массовые мероприятия, работу кинотеатров, учреждений культуры, оздоровительных центров для детей. Также это касается:
- деятельности культовых сооружений и помещений, обустроенных для молитвенных нужд, которые не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей из расчета один человек на 5 кв. метров сооружения или помещения;
- проведения религиозных мероприятий на открытом воздухе, во время которых не обеспечено соблюдение дистанции 1,5 метра между присутствующими;
- посещения учреждений образования учащихся 1-11 классов, кроме соискателей учреждений дошкольного и специального образования.
Карантин в Николаеве
В Николаеве ограничения действуют с 24 марта. Власти приняли решение закрыть кинотеатры, театры, музеи, концертные залы и торговые центры.
Работать смогут только продуктовые магазины, аптеки, зоомагазины, а также точки продажи бытовой химии и средств гигиены.
1 апреля мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что из-за ухудшения эпидситуации власти вводят дополнительные ограничения.
- с 3 апреля транспорт будет работать с 6:30 по 09:00 часов и с 16:30 по 19:00;
- проезд в транспорте возможен только по спецпропускам. К тому же, пассажирам нужно будет имен и документы, которые идентифицируют личность;
- школы переведут на дистанционное обучение;
- детсады будут работать, но принимать будут только детей работающих родителей.
Карантин в Киеве
Киев вводит более строгие карантинные ограничения с 5 по 16 апреля. В этот период будут действовать такие правила:
- с понедельника столица закрывает все школы и детские сады;
- весь общественный транспорт – и наземный, и метро будет работать по специальным пропускам пассажиров. То есть исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры;
- руководители же учреждений и предприятий должны отправить сотрудников на удаленную работу. Или, кому возможно, предоставить отпуска;
- общепит сможет работать только на вынос или доставку.
- продуктовые ярмарки прекращают работу с 1 апреля.
Как мы уже рассказывали ранее, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации во Львове мэр Андрей Садовый может перекрыть авиасообщение и железнодорожное сообщение.
Также, в Украине могут ввести комендантский час в качестве противоэпидемической меры, в случае резкого увеличения заболеваемости COVID-19.