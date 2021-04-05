Пророссийские боевики на оккупированном Донбассе за сутки, 5 апреля, совершили один обстрел из стрелкового оружия.

Подробную сводку опубликовал пресс-центр операции Объединенных сил (ООС) на своей странице в Facebook. К счастью, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», недалеко от населенного пункта Новоалександровка противник открывал огонь из стрелкового оружия.

«Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет. Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируема украинским воинами», — сообщили в штабе.

Тем временем, пиротехники за сутки разминировали более 2 гектаров территории и передали на уничтожение 133 взрывоопасных предмета.

Ранее в Кремле уже заявили, что обострение на Донбассе связано с якобы «малоконтролируемыми перестрелками». При этом в очередной раз Москва обвинила в эскалации украинскую сторону.

Как мы уже рассказывали ранее, РФ использует слово «Донбасс» как инструмент информационной войны на протяжении уже 20 лет, поэтому не корректно использовать его для обозначения Донецкой и Луганской областей.

А также, 3 апреля из-за подрыва на мине погиб военнослужащий из Луцка — Сергей Сулима. Ранее он с медиком Светланой Землиной спасал под обстрелами раненных под Шумами.