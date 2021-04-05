Россия использует слово «Донбасс» как инструмент информационной войны на протяжении уже 20 лет, поэтому не корректно использовать его для обозначения Донецкой и Луганской областей.

Соответствующее заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на своей странице в Fаcebook.

«Понятие «Донбасс» целенаправленно используется спецслужбами Российской Федерации начиная с 2000 года, и особенно активно — в период российской агрессии против Украины с 2014 года и по настоящее время — как инструмент информационной войны», — считает чиновник.

Таким образом, РФ якобы искусственно выделяет этот регион, чтобы объяснить его якобы особые права и статус с дальнейшим обоснованием создания квазигосударственных образований.

А употребление термина «Донбасс» является постоянной подпиткой антиукраинского нарратива и подыгрыванием российской пропаганде, уверен Данилов.

Также, с точки зрения истории это понятие нельзя рассматривать как исторически устоявшееся и такое, что не может быть искоренено.

«В случае с названием «Донбасс» мы имеем дело со сравнительно новым определением, которое исторически охватывало территорию Луганской, Донецкой и Днепропетровской областей, а также регионов современной Российской Федерации, в частности, Ростовской области. И поэтому даже учитывая это обстоятельство, применение названия «Донбасс» в отношении части территории Луганской и Донецкой областей Украины, оккупированных Российской Федерацией, не является корректным», — резюмировал Данилов.

Как мы уже рассказывали ранее, на Донбассе 3 апреля из-за подрыва на мине погиб военнослужащий из Луцка — Сергей Сулима. Ранее он с медиком Светланой Землиной спасал под обстрелами раненных под Шумами.

А накануне ветеран АТО, журналист Мирослав Гай заявил, что Россия через год-два может привести свою армию в состояние полной готовности для широкомасштабного наступления на Украину.