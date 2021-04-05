Погода завтра, 6 апреля, начнет портиться — в западные области зайдет холодная воздушная масса, которая распространится по всей стране 7-8 апреля. Одновременно с этим с юга идет циклон с осадками.

Об этом у себя в Facebook сообщает синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, объединившись, влажный циклон с юга и холодная воздушная масса с севера, обусловят крайне неблагоприятную погоду в среду и четверг: местами сильные осадки и штормовой ветер.

На западе, севере и местами в центральных областях вероятные снегопады и налипание мокрого снега.

Восток, юг и значительная часть центра получат от циклона дожди и сильным ветром, но при этом там будет значительно теплее.

В Киеве пока относительно спокойно, но возможна сложная синоптическая ситуация с мокрым снегом и сильным ветром 7-8 апреля.

Как сообщали ранее синоптики, в апреле среднемесячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 8-11 градусов тепла, в горах 5-6 градусов тепла. Это около средних многолетних значений.

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова говорит, что погода в Украине в начале апреля порадует теплом и солнцем, но весна еще не вступит в свои права — со второй половины месяца возможны заморозки.