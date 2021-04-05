Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине может стабилизироваться после 15 апреля, а ближайшие 10 дней — она будет напряженной.

Об этом в интервью «Обозревателю» сообщил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.

При этом глава ведомства добавляет, что стабилизировать уровень заболеваемости можно только при условии соблюдения карантина:

«Даже если с 15 апреля эпидемия приостановится, и мы увидим уменьшение заболеваемости особенно в «красных» регионах, — это не значит, что все прошло. Впереди пасхальные и майские праздники, поэтому будем просить граждан полностью избегать массовых скоплений. Потому что потом снова получим вспышки коронавирусной болезни».

При этом объявлять по всей стране локдаун в Минздраве не будут.

Как сообщалось ранее, Хмельницкая и Харьковская области могут оказаться в «красной» зоне карантина, однако вопрос общенационального локдауна не обсуждается.

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации во Львове мэр Андрей Садовый может перекрыть авиасообщение и железнодорожное сообщение.