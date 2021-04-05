В США выразили беспокойство из-за информации о том, что Россия стягивает свои войска к границе с Украиной. Вашингтон требует, чтобы Москва объяснила эту ситуацию с провокациями.

Это обсуждалось на брифинге представителя Государственного департамента США Неда Прайса.

В Госдепе заверили, что США поддерживают Украину на фоне российской агрессии и провокаций вблизи украинской границы.

«Мы попросили, чтобы Россия предоставила объяснение из-за этих провокаций. Однако, что наиболее важно, мы дали понять непосредственно нашим украинским партнерам, а также России, что мы поддерживаем Украину перед лицом этого запугивания и агрессии», — сказал Прайс.

Представитель Госдепа подчеркнул, что США считают агрессивные действия России, в том числе стягивание войск к границе с Украиной, эскалацией ситуации со стороны Кремля.

Как мы уже рассказывали ранее, концентрация российских войск на границе с Украиной не должна вызывать беспокойства других стран, поскольку Россия, якобы не представляет угрозу для других государств.

Тем временем, в России уже не скрывают намерение ввести войска в Украину для «защиты российских граждан».