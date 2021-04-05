Концентрация российских войск на границе с Украиной не должна вызывать беспокойства других стран, поскольку Россия, якобы не представляет угрозу для других государств. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

Подробности передает издание «ТАСС».

Таим образом, Дмитрий Песков прокомментировал многочисленные сообщения о передвижении войск в Ростовской области, заявив, что «это не должно ни у кого вызывать ни малейшей обеспокоенности» и что это якобы делается для «обеспечения надежной безопасности» РФ.

«Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, в том числе не представляет угрозу для Украины», — сказал Песков.

Также он подчеркнул, что РФ «всегда очень внимательно относится к своей собственной безопасности».

Как мы уже рассказывали ранее, в сети опубликовали видео, на кадрах которого видна железнодорожная платформа с самоходной артиллерийской установкой «Нона-С», которая состоит на вооружении воздушно-десантных войск. Платформа следует со станции Череха (Псковская область, Россия) на станцию «Симферополь-грузовой».

А главное управление разведки Минобороны отмечает, что Россия завершает подготовку комплекса мероприятий, цель которых спровоцировать Украину дать военный ответ на враждебные действия оккупантов вдоль линии соприкосновения сторон на Донбассе.