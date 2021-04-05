В России заговорили о полном разрыве отношений между Украиной и Россией.

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По его словам, взятые Украиной обязательства по урегулированию ситуации на Донбассе не выполняются.

«Кремль сожалеет, что в российско-украинских отношениях скоро не останется неразорванных связей», — заявил Песков.

Ранее боевики заявили о гибели ребенка в «ДНР». В Кремле считают, что она была вызвана ростом напряженности на востоке Украины. Отметим, информация о гибели ребенка не подтвержденная.

Накануне ветеран АТО, журналист Мирослав Гай заявил, что Россия через год-два может привести свою армию в состояние полной готовности для широкомасштабного наступления на Украину, а в ближайшее время угрозу для Украины может представить крупная группировка российских войск вблизи границ и масштабные военные учения.

Главное управление разведки Минобороны отмечает, что Россия завершает подготовку комплекса мероприятий, цель которых спровоцировать Украину дать военный ответ на враждебные действия оккупантов вдоль линии соприкосновения сторон на Донбассе.