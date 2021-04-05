В Одессу завезли вакцину против COVID-19 от американской компании Pfizer.

Такое заявление сделала директор Департамента здравоохранения одесского горсовета Елена Якименко.

«На областной склад поступило около 4500 доз вакцины Pfizer», — сказала Якименко.

Эта партия вакцины якобы предназначена для лиц, которые находятся в социальных учреждениях, домах для людей пожилого возраста областного и городского подчинения, а также — для персонала, который их обслуживает.

Также в Департаменте здравоохранения одесского горсовета добавили, что с 9 апреля начнет подготовку еще одна мобильная бригада, которая будет работать с вакциной Pfizer — бригада Черноморской больницы.

Всего таких бригад будет две — одна уже прошла обучение в столице — бригада из ЦПМСД №3 города Одесса.

А в Минздраве заявили, что не в курсе о поставке американской вакцины и препарат Pfizer в Украину еще не поступал.

Тем временем, Одесский областной центр общественного здоровья заявил, что американская вакцина в Одессу еще не поступила, однако опубликованную информацию о вакцине там подтвердили.

«Вакцина еще не прибыла в Украину, но предварительно рассчитано, что Одесская область получит 4680 доз, которыми будут прививать работников и подопечных специализированных учреждений ухода (домов престарелых и интернатов)», — указано в сообщении.



Однако Минздрав не подтверждает и эту информацию.

Как мы уже рассказывали ранее, 3 апреля, в Украине вакцинировали против Covid-19 3919 человек. В Киевской и Херсонской областях за минувшие сутки не сделали ни одной прививки от коронавируса.

А также, Украина в апреле получит 360 тысяч доз вакцины AstraZeneca-SKBio, которую производят по лицензии в Южной Корее взамен индийской.