Языковой омбудсмен Тарас Креминь раскритиковал заявление пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель о существовании «украинского русского языка«.

Как сообщает пресс-служба языкового омбудсмена, он считает такие заявления безперспективными.

«Я не разделяю таких заявлений, и считаю их таковыми, которые не имеют никаких перспектив. Статьей 10 Конституции Украины, которой в этом году исполняется 25 лет, определено, что единственным государственным языком в Украине является украинский», — заявил Кремень.

Омбудсмен подчеркнул, что языковой вопрос в Украине нужно закрыть раз и навсегда и начать эффективно заниматься государственной языковой политикой, создавая условия для информационной защиты.

«У нас есть закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», есть система образования, есть государственная власть, которая должна способствовать развитию и функционированию украинского языка как государственного. В конце концов, мы имеем внешние угрозы, на которые нужно обращать внимание», — добавил он.

Как мы уже рассказывали ранее, пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель считает, что Украине нужно демонополизировать русский язык.

«И нам пора давно самым демонополизировать русский язык. И громко заявить, что в Украине есть украинский русский язык», — сказала Мендель.

А Запорожский окружной административный суд признал противоправным решение Запорожского городского совета, которое приняли еще в 2006 году и которое предоставляло русскому языку статус регионального.