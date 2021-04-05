Количество больных COVID-19 в Украине может вырасти до 25 тысяч случаев в сутки. Эти цифры могут стать реальностью уже в ближайшие две недели.

Такое мнение озвучил министр здравоохранения Максим Степанов, передает «Украина 24».

Еще две недели будет фиксироваться рост по числу новых заболевших и числу госпитализированных.

«Нас ждет достаточно напряженная ситуация с третьей волной COVID-19. Это может быть около 25 тысяч за сутки», — отмечает глава Минздрава.

По мнению Степанова, ухудшение ситуации с заболеваемостью COVID-19 связано с нарушением карантинных ограничений.

Также министр допустил, что напряженная ситуация с коронавирусом в стране будет наблюдаться еще не менее 10 дней. А после 15 апреля она может стабилизироваться.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине могут ввести комендантский час в качестве противоэпидемической меры, в случае резкого увеличения заболеваемости COVID-19.

Тем временем, в Одессу якобы завезли вакцину против COVID-19 от американской компании Pfizer.