Безопасность российских граждан, их судьбы являются безусловным приоритетом РФ и президента лично, — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом в Кремле считают россиянами и жителей Донбасса.

«Безопасность российских граждан, их судьбы являются безусловным приоритетом РФ и президента лично. Главное, чтобы ничто не спровоцировало военные действия украинских вооруженных сил по отношению к людям, живущим «в республиках», — цитирует Пескова «РИА Новости».

Между тем спикер Кремля не дал четкого ответа на вопрос о возможных действиях РФ в случае эскалации ситуации в Донбассе:

«Не буду сейчас отвечать на этот вопрос. Ситуация напряженная и любые высказывания могут использоваться для неправильной картины и могут способствовать увеличению напряженности».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в НАТО усугубит ситуацию на Донбассе.

Как сообщалось ранее, НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также предостерегает Россию от дальнейшей эскалации ситуации на Донбассе.