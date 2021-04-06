Во вторник, 7 апреля, христиане восточного обряда отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы — один из 12 главных праздников. В этот день придерживаются определенных правил и традиций, НАРОДНАЯ ПРАВДА сделала для вас подборку самых важных из них.КРАСИВЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С БЛАГОВЕЩЕНИЕМ И ЯРКИЕ ОТКРЫТКИ

Что за праздник — Благовещение Пресвятой Богородицы?

В этот день человечеству в лице Девы Марии явился архангел Гавриил и возвестил ей о приходе в мир Спасителя — Иисуса Христа, Сына Божьего. А Бог получил известие, что Мария приняла весть с радостью и покорностью.

Что нельзя делать в этот день?

В народе говорят, что на Благовещение «птица гнезда не вьет, девка косы не плетет». Поэтому нельзя делать ничего тяжелого. Нельзя также стричься, краситься и даже расчесываться. Нельзя сеять и сажать, потому что не будет урожая. Нельзя ничего одалживать, потому что не будет благополучия. Нельзя жечь свечи и лампы, чтобы не пропустить свет Ангела. Нельзя надевать новую одежду. Нельзя начинать новое дело.

Что стоит делать на Благовещение?

Молиться и посещать храм. День надо прожить так, как хотите, чтобы прошел год. Приглашать гостей или идти в гости не стоит, проведите день с семьей. Если у вас есть домашние животные, их надо хорошо накормить, а в пищу добавлять освященную просфору. Разрешается есть рыбу и выпить немного вина. Также в этот день освящают соль, которая считается хорошей защитой от зла.

Приметы 7 апреля

Какая погода на Благовещение – такая будет и на Пасху. Гроза днем – будет урожай грибов, туман утром – хлеб уродится хорошо. Помните, что продолжается Великий пост, о правилах которого читайте здесь.