7 апреля православные отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы. Этот праздник посвящен новости, которую сообщил Деве Марии архангел Гавриил. Он сообщил ей, что она родит Спасителя мира и Мария сказала, что принимает такую судьбу.

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, церковь прославляет Благовещения как день начала спасения человечества. А народный календарь связывает праздник с некоторыми запретами, обрядами и приметами.

Благовещение — чего нельзя делать

Факты пишут, что в этот день верующие не едят мясных и молочных блюд, поскольку праздник приходится на Великий пост. Кроме того, в этот день наши предки старались не пропустить церковную службу. Добавим, в этом году из-за карантина священники просят помолиться дома или принять участие в службе онлайн.

Кроме того, на Благовещение нельзя работать, считается, что в этот день даже черти в аду дают грешникам передышку.

Также до Благовещения нельзя начинать весенне-полевые работы, даже если зима уже отступила и стоит теплая погода. Считается, что именно на Благовещение Бог благословляет землю, вдыхает жизнь во все живое.Благовещение и Вербное воскресенье: в ПЦУ рассказали о новых правилах празднования

Интересно, что некоторые традиционные запреты этого дня помогают соблюдать карантина. Например, на Благовещение не годится ходить в гости. Отмечают праздник в узком семейном кругу. Наши предки боялись, что во время застолья в дверь постучится чужая женщина или девушка: по поверьям, она могла быть ведьмой. Поэтому в этот день женщины пытались сидеть дома.

Благовещение — что можно делать

Нужно успеть выполнить всю домашнюю работу накануне. В честь Благовещения в верующих послабления в посте — можно приготовить рыбу.

Благовещение — что приготовить на праздничный стол

Благовещение приходится на Великий пост, следовательно мясные и молочные блюда готовить нельзя. Однако можно приготовить рыбу. Многие хозяйки жарят или запекают рыбу, варят рыбный суп или борщ с добавлением рыбы, пекут пироги с рыбой, капустой и грибами.