Пророссийские боевики «ЛДНР» начали в соцсетях очередную дезинформационную кампанию против Украины.

Так, они обвиняют бойцов ВСУ в якобы грабежах мирного населения и различных тяжких преступлениях (например изнасилованиях, избиениях и прочее).

Скриншот одного из таких «признаний» опубликовал в своем Telegram-канале офицер украинской армии, полковник Анатолий Штефан.

«Фейки от роспропаганды набирают обороты: изнасиловали беременную, избили дедушку, убивают домашних животных хозяев, отравляют воду в колодцах. Здесь даже дядя Геббельс отдыхает», – пишет защитник Украины.

Показательно, что фейки, которые они распространяют,написаны якобы от имени жителей мирных городов востока Украины.

В них, украинских воинов сравнивают с «гитлеровцами» и противопоставляют им «ополченцев», которые на самом деле и причастны ко всем преступлениям на временно оккупированных территориях.

Более того, оккупанты попытались даже очернить репутацию украинских врачей, обвинив их в якобы непредоставлении помощи местному населению из-за страха перед ВСУ.

Как мы уже рассказывали ранее, на Донбассе в результате обстрела боевиков погибли двое военнослужащих. 5 апреля в районе проведения операции ООС.

А также — безопасность российских граждан, их судьбы являются безусловным приоритетом РФ и президента лично, — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом в Кремле считают россиянами и жителей Донбасса.