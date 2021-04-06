Международный валютный фонд обновил прогноз по курсу гривны к доллару на период до 2026 года.

Об этом свидетельствуют материалы к апрельскому обзору МВФ «Перспективы мировой экономики» (World Economic Outlook). Так, прогноз улучшили по сравнению с данными за октябрь 2020 года.

В МВФ подсчитали, что среднегодовой курс гривны к доллару в ближайшие годы составит:

2021 год — 27,98 грн/доллар (предыдущий прогноз — 28,12 грн/доллар)

2022 год — 27,61 грн/доллар (предыдущий прогноз — 27,96 грн/доллар)

2023 год — 27,59 грн/доллар (предыдущий прогноз — 28,10 грн/доллар)

2024 год — 27,75 грн/доллар (предыдущий прогноз — 28,10 грн/доллар)

2025 год — 27,75 грн/доллар (предыдущий прогноз — 28,10 грн/доллар).

2026 год — 27,75 грн/доллар.

Ранее, международное агентство S&P Global Ratings озвучило прогноз курс 29,5 гривен за доллар. Таких значений курс гривны якобы может достичь уже к концу 2021 года.

Как мы уже рассказывали ранее, МВФ спрогнозировал рост валового внутреннего продукта Украины в 2021 году на уровне 4,0%.

Тем временем, продукты в Украине продолжают дорожать. Причин сразу несколько: погодные условия, инфляция, подорожание сырья и пандемия коронавируса. Очередное подорожание, по мнению экспертов, затронет почти все продукты из потребительской корзины.