С 7 апреля в Хмельницкой области ужесточают карантин. Ограничения продлятся до 18 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкой ОГА.

Известно, что в Хмельницкой области будут действовать ограничения «красной» зоны. В частности будет запрещены:

работа заведений общественного питания (кафе и рестораны), разрешено только на вынос;

работа ТРЦ;

работа непродовольственных рынков;

работа фитнес центров, спортзалов, бассейнов;

регулярные перевозки автомобильным и железнодорожным транспортом.

При этом разрешается работа детских садов, школьники 1-4 классов продолжают посещать школу (остальные учатся дистанционно).

В Украине зафиксировано 13 276 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1436), Киеве (1432), Львовской (1105), Киевской (889) и Харьковской (878) областях.

Глава Министерства здравоохранения Максим Степнов заявил, что в ближайшее время Украина должна объявить о закупках вакцины от коронавируса по новому контракту, и получить еще 10 миллионов доз препарата от COVID-19.