Издание Forbes опубликовало список самых богатых людей мира. Всего издание определило 2755 миллиардеров по всему миру.

В рейтинг самых богатых людей попали семь украинцев. Состояние Рината Ахметова оценили в 7,6 млрд долларов (327 место в общем списке).

Об этом свидетельствует свежая публикация Forbes.

Так, самым богатым человеком планеты стал Джефф Безос (основатель Amazon), его состояние оценили в 177 млрд долларов. Он занимает первое место уже четвертый год подряд.

На втором месте оказался Илон Маск (Tesla, SpaceX) с 151 млрд долларов.

Кто из украинцев попал в список самых богатых людей планеты:

Ринат Ахметов (7,6 млрд долларов);

Виктор Пинчук (2,5 млрд долларов);

Константин Жеваго (2,3 млрд долларов);

Игорь Коломойский (1,8 млрд долларов);

Геннадий Боголюбов (1,7 млрд долларов);

Петр Порошенко (1,6 млрд долларов);

Вадим Новинский (1,4 млрд долларов).



Примечательно, что количество миллиардеров в тридцать пятом ежегодном списке самых богатых людей планеты выросло до 2755, что на 660 человек больше, чем годом ранее.

Их суммарное состояние за год выросло на 5 трлн долларов США и в целом составляют 13,1 трлн долларов.

Как мы уже рассказывали ранее, на Аляске разбился вертолет, в котором находился самый богатый человек Чехии — 56-летний миллиардер Петр Келлнер.

А президент Литвы Гитанас Науседа повторил слова американского лидера Джо Байдена о том, что глава РФ Владимир Путин является «убийцей».