Злоупотребление служебным положением, криминал, мошенничество, манипулирование подчиненными, сообщение в правоохранительные органы недостоверных сведений, служебная халатность и подмена, подделка документов это — далеко не весь перечень навыков и инструментов, которые ежедневно использует в работе главный государственный исполнитель Тернопольщины Хичий Андрей.

Нарушение требований пунктов 2-3 части 1 статьи 28 Закона Украины «О предотвращении коррупции» (несообщение о наличии реального конфликта интересов, принятия решений и совершения действий в условиях реального конфликта интересов) — неожиданная новинка от Хичия. В его действиях усматривается явная коррупция, однако это результат безнаказанности одиозного руководителя, его покрытия Минюстом, и просто бездействие правоохранительных органов.

К журналистам неоднократно обращались подчиненные Хичий. Предоставлены факты злоупотреблений этого чиновника и документацию относительно коррупционных действий журналисты проверили вместе с правозащитниками. Полученные данные свидетельствуют о конкретных нарушениях законодательства о предотвращении коррупции Хичием А.М.

Дерзость при совершении таких коррупционных действий ошарашила даже опытных юристов и бывших работников юстиции, разбираются в каждом подводном камне ведомства. Вывод — так Хичий не сообщил и совершил действия в условиях реального конфликта интересов не по обстоятельствам, в которых он оказался бессознательно из-за некомпетентности, как обычно бывает при обнаружении подобных нарушений, а целенаправленно принял распорядительные решения, оформил их документально, после принятия которых он оказался в условиях реального конфликта интересов, о чем не сообщил. Но конечно же чиновник на этом не остановился и продолжил совершать противоправные действия в условиях реального конфликта интересов, которые тоже оформил документально. Ответственность за данные коррупционные правонарушения предусмотрена статьей 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях и предусматривает кроме взыскания штрафа, внесение в реестр лиц, совершивших коррупционные правонарушения и запрет занимать должности на государственной службе сроком в течение трех лет.

Кроме того, что Хичий лично совершил коррупционные проступки, он злоупотребляя должностным положением прямо, обязывая документально, побудил подчиненных к принятию решений вопреки закону в пользу своих частных интересов, чем нарушил уже часть 2 статьи 28 Закона Украины «О предотвращении коррупции». К слову, ответственность за это коррупционное правонарушение предусмотрена статьей 364 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает уже лишение свободы до трех лет и лишение права занимать должности на тот же срок.

В декларации 2020 года Хичий внес недостоверные сведения, а именно указано, что им получены доходы в более 500 000 грн. от Главного территориального управления юстиции в Тернопольской области, которое было ликвидировано еще в 2019 году. Ответственность за предоставление такого рода недостоверных сведений предусмотрено статьей 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях, также предусмотрена дисциплинарная ответственность в виде выговора или увольнения.

Однако уже с уверенностью можно утверждать, что Хичий и на этот раз воспользовавшись своими связями избежит ответственности. Поскольку одним из подчиненных Хичий господином Владимиром (настоящие личные данные известны редакции) сообщено высшее руководство о совершении последним коррупционных деяний. После поступления такого рода сообщений должна проводиться внутренняя служебная проверка с последующим уведомлением ее результатов в соответствующие правоохранительные структуры. Игнорирование, как в данном случае, сообщений о коррупционных правонарушениях влечет за собой, как дисциплинарную ответственность так и ответственность предусмотренную статьей 172-9 Кодекса Украины об административных правонарушениях (непринятие мер по противодействию коррупции).

Верхом грубого циничного нарушения законодательства, халатности и равнодушия Минюста стало направление к рассмотрению Хичия жалоб о его противоправные действия, служебного преследования и булигну отношении подчиненных работников. Законодательством прямо запрещено жалоб должностным лицом на чьи противоправные действия жалуются. Поэтому, сейчас Хичий активно пишет «оправдательные оды» в отношении себя самого и перекладывает ответственность на прежнее руководство Главного территориального управления юстиции в Тернопольской области. А то, что Хичий не разглядит свои противоправные действия, ни у кого сомнений нет.

Кроме оправданий Минюста Хичий приходится выдумывать басни и для правоохранительных органов. Ведь в феврале 2021 злоупотребляя своим служебным положением Хичий А.М. с целью незаконного снятия арестов через Автоматизированную систему исполнительных производств внес в Государственном реестре прав на недвижимое имущество несанкционированные изменения в информацию, которая обрабатывается в автоматизированных системах. Уголовное производство возбуждено по статье 362 Уголовного кодекса Украины.

Изложенные факты злоупотреблений коррупционером Хичием это лишь вершина айсберга преступлений, которые известны Министерству юстиции Украины. Но регулярные конверты с немалой суммой не дают высшим чиновникам права поднять руку на такого ценного ставленника, который уже несколько десятилетий выгодный и продолжает заниматься темными делами у власти с любыми политическими флагами.