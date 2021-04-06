Ситуация с коронавирусом в Украине самая тяжелая за все время пандемии, необходимо ввести жесткий карантин с ограничениями на передвижение внутри страны и на путешествия за границу.

Своим мнением в эфире канала «НАШ» поделилась ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская.

«Когда есть определенные карантинные ограничения, тогда нет возможности у вируса адаптироваться, видоизменяться и стать еще более агрессивным агентом», – пояснила она.

Также она поддерживает введение комендантского часа в стране и закрытие авиасообщения с другими государствами – для уменьшения количества заболеваний коронавирусом:

«Закройте авиасообщение, сделайте что-нибудь. Нужно сделать так, чтобы минимизировать возможность распространения вируса».

По ее словам, есть понятие сезонности и, возможно, летом COVID-19 был бы менее агрессивным. Однако, подчеркнула она, рекомендации для людей, которые сейчас путешествуют, остаются неизменными.

«Если возвращаетесь домой, то нужно изолироваться и подождать, заболеете вы или нет. Потому что тест не имеет никакого значения, он в 30% случаях может быть отрицательным», – подытожила Голубовская.

Иммунолог Андрей Волянский заявил, что вакцинироваться осенью теми же вакцинами, которые закуплены сейчас, нет смысла — препарат уже может быть неэффективным.

Глава министерства здравоохранения Максим Степанов сообщил, что южноафриканский штамм, который уже зарегистрировали в Украине, точно также как и британский, более агрессивен и намного заразнее.