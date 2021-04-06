Вакцинироваться осенью теми же вакцинами, которые закуплены сейчас, нет смысла — препарат уже может быть неэффективным.

Как рассказал «Экономическим новостям» иммунолог Андрей Волянский, даже при небольшом изменении белка, против которого стимулируют векторные вакцины, может произойти расхождение антигена и антител:

«Векторные вакцины и РНК-вакцины стимулируют иммунитет против фрагмента белка шипа, то есть, даже при небольшом изменении этого белка может быть расхождение антигена и антител, что приведет к неэффективности вакцины. Естественный иммунитет вырабатывается ко многим белкам вируса, большинство из которых стабильно, поэтому можно предполагать длительную частичную защиту даже против новых вариантов, который еще называют перекрестным иммунитетом».

Медик напомнил, что исследования показывают неэффективность вакцин против «южноафриканского» штамма коронавируса. Он констатирует, что приход «южноафриканского» штамма в Украину приведет к резкому снижению эффективности вакцинации. По его мнению, есть вероятность, что так будет и со следующими штаммами:

«Вакцинация во втором полугодии 2021 года существующими вакцинами уже потеряла смысл, поскольку пандемия близится к завершению и осенью необходимо применение новых сезонных вакцин».

Как сообщалось ранее, Олимпиада снова под угрозой срыва, в Японии началась четвертая волна COVID-19. Сейчас в стране помимо южноафриканского и бразильского, начал распространяться местный вариант вируса.

Отметим, вакцинироваться от коронавируса нужно будет ежегодно, как, к примеру, от гриппа.

Глава министерства здравоохранения Максим Степанов сообщил, что южноафриканский штамм, который уже зарегистрировали в Украине, точно также как и британский, более агрессивен и намного заразнее.