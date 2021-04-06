Весна все ближе, вопрос похудения становится все актуальнее, немецкие диетологи рассказали о пяти самых лучших способах быстро избавиться от лишнего веса.

Об этом рассказывает НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на Fit for fun.

Создавать дефицит калорий. Хотите похудеть — попробуйте сократить калорийность рациона на 150-300 килокалорий, советуют немецкие диетологи.

«Этого можно добиться, например, увеличив потребление продуктов с низким гликемическим индексом», — подсказывают эксперты.

Употреблять здоровые жиры и постный белок. Еще один эффективный способ похудеть — ввести в рацион такие продукты как орехи, льняное семя, семена чиа, авокадо, льняное, оливковое масла, которые обеспечивают длительное насыщение. Рыбу с высоким содержанием жира, семгу, сардины, сельдь, диетологи рекомендуют употреблять один раз в неделю.

Среди белковых продуктов, которые эффективно помогают похудеть, они назвали яйца, бобовые, творог с низким содержанием жира, белые сыры, постное куриное мясо.

«Белки и полезные жиры помогают поддерживать мышцы — чем их больше, тем интенсивнее ваше тело использует калории в состоянии покоя», — пояснили специалисты.

Потреблять сложные углеводы. Цельное зерно, чечевица, овес, гречка, киноа, амарант, содержащие волокна которые способствуют здоровому пищеварению, обеспечивают организм жизненно важными веществами.

Силовые упражнения. Силовые тренировки два-три раза в неделю является одним из самых эффективных способов повысить метаболизм, нарастить и укрепить мышцы — в конечном итоге ускорить процесс похудения.

Достаточный сон. Недостаток сна вызывает выброс гормона стресса кортизола, что в конечном итоге провоцирует сильную усталость, перепады настроения, при которых часто съедаются высококалорийные закуски.

«Правило такое: эффективный для похудения сон должен длиться не меньше семи-восьми часов в сутки», — подчеркнули немецкие медики.

Напомним, для эффективного похудения важно применять комплексный подход, диетологи посоветовали, на что обратить внимание. Важен питьевой режим, завтрак и исключение из рациона сладких напитков.

К слову, голливудская диета поможет сбросить 10 кг за неделю, ее принцип заключается в ограничении углеводов и жиров, а также ведении подсчета калорий. Диета предполагает потребление продуктов, которые содержат много растительной клетчатки и белка.