Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о компенсациях бизнесу и наемным работникам, зарегистрированных в регионах, в которых установлен «красный» уровень эпидемической опасности.

Документ вступит в силу со дня, следующим за его опубликованием, передает пресс-служба президента.

«Владимир Зеленский подписал Закон «О предоставлении помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2″ № 1358-их, который Верховная Рада приняла 30 марта», — указано в сообщении.

Теперь, физические лица предприниматели (ФОП) и наемные работники, которые вынуждены прекратить свою деятельность из-за карантина в «красных» зонах, получат из государственного бюджета единовременную материальную выплату в сумме 8 тысяч гривен.

Кроме того, дополнительно к гарантированной государством единоразовой помощи, ФОПы и наемные работники смогут дополнительно получить выплаты из местных бюджетов, если органы местного самоуправления примут соответствующее решение.

Материальную выплату можно будет получить, зарегистрировавшись через приложение или Единый портал государственных услуг «Дія».

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине большинство физлиц-предпринимателей (ФОП) платят взносы с минимальной зарплаты и смогут получать только минимальную пенсию, которая сейчас составляет 1 769 гривен.