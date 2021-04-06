Харьковская область на этой неделе может официально оказаться в «красной» зоне карантина.

Как заявил заместитель председателя Харьковской ОГА Михаил Черняк, уже два эпидемических показателя области начали отвечать «красному» уровню, передает телеканал «Объектив».

«Сегодня — первый день, когда мы официально отвечаем «красной» зоне», — заявил он.

Если в течение трех дней два эпидемических показателя будут соответствовать «красному» уровню, то в Харьковской области придется ужесточать карантинные ограничения.

«Если еще 2 дня, как определен, мы пробудем, то, безусловно, на этой неделе у нас будет объявлена «красная» зона. Это за собой повлечет соответствующие последствия. Мы думаем, что будет еще хуже ситуация. Мы видим, что мы сегодня устанавливаем антирекорды. Сказать, что все — мы уже не на пике и сейчас будет легче… Мы так не думаем», — добавил он.

На сегодняшний день в «красной» зоне находятся: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.

В «красной» зоне запрещается работа ТРЦ, кафе, ресторанов, а также массовые мероприятия. Также ограничивается посещение учебных заведений. Кроме того, местные власти могут самостоятельно ограничивать работу транспорта.

Как мы уже рассказывали ранее, возможности медицинской системы исчерпаны: Министерство здравоохранения максимально увеличило количество коек с кислородом — до 67 тысяч, больше увеличивать некуда.

А тем временем, в Украине заканчивается вакцина CoviShield (AstraZeneca), в связи с этим темпы вакцинации существенно замедлились. К примеру, Киевская область третий день не прививает людей.