С начала перемирия на Донбассе, которое было установлено 27 июля 2020 года, от вражеских выстрелов погибли 28 украинских военнослужащих. При этом, большая часть из них умерли в 2021 году.

Соответствующие цифры озвучил президент Украины Владимир Зеленский, передает пресс-служба Офиса президента.

«За время перемирия, с 27 июля прошлого года, из-за обстрелов на Донбассе погибли 28 воинов. Из них 23 — в этом году. Только с 26 марта мы потеряли 10 наших военных. Каждый день войны стоит нам жизней смелых, патриотических людей, которые должны строить будущее Украины», — заявил он.

Напомним, 5 апреля от снайперской пули умер младший сержант Виктор Гелебрант. На момент гибели боец был на боевом дежурстве.

А также, 6 апреля на Донбассе в результате обстрела в районе Невельского погиб украинский военный. Еще один боец погиб от подрыва на мине.

Как мы уже рассказывали ранее, ситуация на Донбассе свидетельствует о том, что Россия пытается реализовать сценарий «ползучей аннексии».

Тем временем, безопасность российских граждан, их судьбы являются безусловным приоритетом РФ и президента лично, — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом в Кремле считают россиянами и жителей Донбасса.