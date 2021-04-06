На оккупированном Донбассе, 6 апреля, погибли два украинских защитника – старший лейтенант Владимир Шпак и солдат Максим Стеблянко.

Как сообщает в Facebook 58-я отдельная мотопехотная бригада им. гетмана Ивана Выговского, Шпак получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью, около 10:55 во время обстрела противника.

«Владимир был родом из Чернигова, с 2018 года стал на защиту Родины, сегодня – он отошел к воинству небесному», – указано в сообщении.

А на странице в Facebook 1-й отдельной танковой Северской бригады рассказали, что Стеблянко примерно в 9:30 получил смертельные ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

Солдат механизированного батальона 1-й отдельной танковой Северской бригады погиб во время выполнения боевого задания. 23-летний парень был родом из Сумской области.

Как мы уже рассказывали ранее, с начала перемирия на Донбассе, которое было установлено 27 июля 2020 года, от вражеских выстрелов погибли 28 украинских военнослужащих. При этом, большая часть из них умерли в 2021 году.

А тем временем, ситуация на Донбассе свидетельствует о том, что Россия пытается реализовать сценарий «ползучей аннексии».