В Харьковской области двое представителей Государственной службы спецсвязи устроили стрельбу в купе вагона пассажирского поезда, который следовал из Константиновки в Киев. Обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Инцидент произошел в 02:00 на железнодорожной станции в поселке Кегичевка Красноградского района.

«Полицейские выяснили, что двое мужчин закрылись в купе поезда и стреляют из огнестрельного оружия. Место происшествия сразу заблокировали, пассажиров эвакуировали. Начальник харьковской милиции Андрей Рубель принял решение о привлечении к операции спецназа КОРД. Правонарушители забаррикадировались в купе и угрожали полицейским в случае штурма открыть огонь на поражение. В результате четких и слаженных действий спецназовцев злоумышленников удалось задержать в течение нескольких минут. Ими оказались двое работников фельдъегерской службы Госспецсвязи, которые направлялись в Киев. В настоящее время один из них, 30-летний мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. С другим правонарушителем сейчас работают следователи. По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Все обстоятельства происшествия выясняются», — сообщают копы.

В «Укрзализныци» сообщили, что из-за происшествия поезд №126 сообщением Киев – Константиновка задержался в пути примерно на 6 часов.

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