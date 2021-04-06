Олимпиада снова под угрозой срыва, в Японии началась четвертая волна COVID-19. Сейчас в стране помимо южноафриканского и бразильского, начал распространяться местный вариант вируса.

Как сообщает la Repubblica, японский штамм способен частично ускользать от вакцин и антител. Новую мутацию назвали Eek.

Новая волна заражений уже затронула префектуру Осака. Там с 5 апреля ввели новые ограничительные меры на месяц с закрытием баров и ресторанов. В регионе больницы и врачи находятся на пределе возможностей.

Церемония передачи олимпийского огня в городе, которая была намечена на 14 апреля, уже отменена после 666 случаев заражения в день (это местный рекорд).

Отметим, власти Японии решили, что каждый, кто инфицирован коронавирусом (любым из штаммов), даже без симптомов, должен быть госпитализирован для сдерживания болезни. Больницы оказались переполненными и для зараженных сейчас резервируют временные резиденции.

Как сообщалось ранее, вакцинироваться от коронавируса нужно будет ежегодно, как, к примеру, от гриппа.

Глава министерства здравоохранения Максим Степанов сообщил, что южноафриканский штамм, который уже зарегистрировали в Украине, точно также как и британский, более агрессивен и намного заразнее.