На Донбассе в результате обстрела боевиков погибли двое военнослужащих. 5 апреля в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

Вооруженные формирования Российской Федерации осуществили прицельный обстрел украинских позиций в районе Авдеевки, Лебединского и Водяного. Стреляли из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.

Также в районе Золотого-4 боевики вели обстрел по позициям украинских бойцов из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. А в районе Новоалександровки стреляли из стрелкового оружия.

Вследствие вражеского огня двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили пулевые ранения, несовместимые с жизнью.

Также сообщается, что в ответ на обстрелы боевиков украинские бойцы открыли огонь.

На утро 6 апреля обстрелов со стороны боевиков пока что не было.

Как сообщалось ранее, на Донбассе 3 апреля из-за подрыва на мине погиб военнослужащий из Луцка — Сергей Сулима. Ранее он с медиком Светланой Землиной спасал под обстрелами раненных под Шумами.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что Россия использует слово «Донбасс» как инструмент информационной войны на протяжении уже 20 лет, поэтому не корректно использовать его для обозначения Донецкой и Луганской областей.