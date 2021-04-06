Синоптик прогнозируют ухудшение погодных условий в Украине 7 апреля, что будет связано с приходом воздушной массы арктического происхождения и влажной южного циклона. Их противостояние спровоцирует похолодание, а также снегопады и дожди.

Об этом сообщает в Telegram синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, низкая температура и снег будут на севере, местами в западных и центральных областях Украины. Температура воздуха в этих регионах будет опускаться до 1-5 градусов тепла. Восточная часть окажется в теплом секторе циклона, поэтому, например, в Луганской и Донецкой областях температура воздуха будет достигать в течение дня 14-18 градусов тепла. Теплый воздух будет провоцировать преимущественно дождливую погоду.

Осадки прогнозируются на востоке, юге и во многих центральных областях, тех, что ближе к восточной части. Столбики термометров поднимутся до 9-13 градусов.

Синоптик также предупреждает, что взаимодействие северных и южных атмосферных процессов обусловит усиление ветра до порывистого.

В Киеве завтра погода изменится. Ожидается похолодание до дневных 3-5 градусов. Дождь будет переходить в снегопад. Юго-западный ветер перейдет на северный и северо-западный, будет порывистым.

На выходных, 10-11 апреля, атмосфера угомонится — ожидается теплая погода.

Как сообщали ранее синоптики, в апреле среднемесячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 8-11 градусов тепла, в горах 5-6 градусов тепла. Это около средних многолетних значений.

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова говорит, что погода в Украине в начале апреля порадует теплом и солнцем, но весна еще не вступит в свои права — со второй половины месяца возможны заморозки.