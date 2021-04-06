НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также предостерегает Россию от дальнейшей эскалации ситуации на Донбассе.

Такое заявление в комментарии изданию WELT сделал пресс-секретарь НАТО:

«Дестабилизационные мероприятия со стороны России подрывают все усилия по деэскалации напряженности в рамках заключенного с участием ОБСЕ соглашения о прекращении огня от 27 июля 2020 года».

Он также отметил, что в Брюсселе провели совещание для обмена мнениями о текущей ситуации с безопасностью на Черном море:

«Союзники разделяют обеспокоенность по поводу широкомасштабной военной деятельности России в Украине и вокруг нее. Также союзники обеспокоены тем, что Россия нарушила соглашение о прекращении огня от июля 2020 года, что привело к гибели четырех украинских военных на прошлой неделе».

Как сообщалось ранее, на Донбассе в результате обстрела боевиков погибли двое военнослужащих. 5 апреля в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Также сообщалось о том, что на Донбассе 3 апреля из-за подрыва на мине погиб военнослужащий из Луцка — Сергей Сулима. Ранее он с медиком Светланой Землиной спасал под обстрелами раненных под Шумами.