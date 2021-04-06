Погода в Украине 7 апреля, ожидается облачная и влажная погода.

Синоптики прогнозируют в южных, восточных регионах и в Днепропетровской области умеренные, а местами значительные дожди. Температура воздуха ночью ожидается на уровне 2-7 градусов тепла, а в дневные часы до ​​10-15 выше ноля.

Детальный прогноз представили синоптики Укргидрометцентра.

На остальной территории Украины ожидаются осадки преимущественно в виде мокрого снега, местами налипание мокрого снега. Днем ​​в центральных областях местами значительные осадки.

Температура воздуха ночью от -1 до +4 градусов. Днем воздух не прогреется выше +6.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в южных, восточных, днем ​​и в центральных областях — порывы 15-20 м/с.

В Карпатах — ночью умеренный, а днем ​​небольшой снег. Ночью до десяти градусов мороза, днем ​​2-7 градусов ниже ноля.

В Киеве 7 апреля ожидаются осадки, преимущественно в виде мокрого снега, кратковременное образование снежного покрова.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, до 12 м/с. Температура воздуха в ночные часы от 0 до +2 градусов, днем до +2-4 выше ноля.

Как мы уже рассказывали ранее, весна в этом году будет поздней, а лето ранним — жара начнется в середине мая.

Также напомним, на выходных, 10-11 апреля, атмосфера угомонится — ожидается теплая погода.