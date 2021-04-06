Возможности медицинской системы исчерпаны: Министерство здравоохранения максимально увеличило количество коек с кислородом — до 67 тысяч, больше увеличивать некуда. Несмотря на это, в Украине продолжается рост заболеваемости COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

По его словам, количество коек с кислородом для пациентов с COVID-19 уже достигло своего максимума. Степанов говорит, что сейчас в больницы госпитализированы более 47 тысяч пациентов с коронавирусом.

По его словам, общая загруженность коек с кислородом составляет около 58% и продолжает расти. Наиболее напряженная ситуация в Киеве, Хмельницкой, Николаевской и Житомирской областях.

Также Степанов отмечает, что количество больных и летальных случаев продолжает расти. На прошлой неделе от COVID-19 умерли 2 455 пациентов, что на 400 больше, чем неделей ранее. Заболели за неделю более 103 тысяч человек.

Ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская заявила, что ситуация с коронавирусом в Украине самая тяжелая за все время пандемии, необходимо ввести жесткий карантин с ограничениями на передвижение внутри страны и на путешествия за границу.

Иммунолог Андрей Волянский заявил, что вакцинироваться осенью теми же вакцинами, которые закуплены сейчас, нет смысла — препарат уже может быть неэффективным.