В ближайшее время Украина должна объявить о закупках вакцины от коронавируса по новому контракту, и получить еще 10 миллионов доз препарата от COVID-19.

Такое заявление в эфире ток-шоу «Свобода слова» сделал глава Минздрава Украины Максим Степанов.

«В ближайшие дни мы объявим о контрактовании еще как минимум 10 миллионов доз вакцины. И речь идет о вакцинах, которые будут поставлены в течение 2021 года», — заявил Степанов.

Он также добавил, что в настоящее время Украина законтрактовала 22 миллиона доз вакцин, в том числе 14 миллионов доз по контракту на закупки и 8 миллионов доз в рамках глобального механизма COVAX.Степанов отвечает на вопросы с 39 минуты

https://www.youtube.com/watch?v=PB9Eh6IkSDM&t=2s

В Одессу завезли вакцину против COVID-19 от американской компании Pfizer. Такое заявление сделала директор Департамента здравоохранения одесского горсовета Елена Якименко. При этом в Минздраве эту информацию не подтверждают.

Украина в апреле получит 360 тысяч доз вакцины AstraZeneca-SKBio, которую производят по лицензии в Южной Корее. Как известно, Индия временно приостановила экспорт вакцины AstraZeneca (CoviShield), чтобы расширить кампанию по вакцинации местного населения.