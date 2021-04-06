Украина договорилась о поставке 10 миллионов доз вакцины против COVID-19 компании Pfizer.

Как заявил информированный источник, переговоры с руководством компании вел лично президент Владимир Зеленский, передает РБК.

«Договор сегодня подписан. Поставки начнутся в ближайшее время. Решаются вопросы логистики», — рассказал собеседник издания.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов сообщал, что на этой неделе Украина подпишет контракт на «достаточно большое количество» вакцин от COVID-19.

Однако с кем именно будет подписан контакт, какую вакцину и сколько доз хочет получить Украина, министр не сообщил. Было известно только, что эту вакцину украинцы получат в этом году.

Напомним, Украина также ожидает до конца мая получить партию вакцин Pfizer и AstraZeneca в рамках глобального механизма COVAX. Украина должна получить 1,7 млн доз вакцин несколькими траншами.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине заканчивается вакцина CoviShield (AstraZeneca), в связи с этим темпы вакцинации существенно замедлились.

Также украинцев предупредили, что вакцинироваться от коронавируса нужно будет ежегодно, как, к примеру, от гриппа.